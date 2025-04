Ukraińcy kolejny raz łączą siły z Turkami. Dotychczas produkowali wspólnie drony, a teraz stworzyli nową mobilną platformę rakietową. Mowa tutaj o zdalnie sterowanym module uzbrojenia Serdar RCWS . Tymczasem żołnierze zainstalowali go na radzieckim transporterze MT-LB, który jest idealnym pojazdem do modyfikacji pod kątem nowego uzbrojenia.

Co ciekawe, transportery MT-LB były również produkowane na licencji w Hucie Stalowa Wola. Tysiące pojazdów zostało dostarczanych do byłego ZSRR. Maszyny te obecnie są wykorzystywane w walkach w Ukrainie, zarówno po stronie naszego wschodniego sąsiada, jak i Rosjan. Ten sprzęt idealnie nadaje się do wykorzystania w realiach tej wojny.