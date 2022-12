O zdobyciu nowej broni pochwalili się żołnierze 95. oddzielnej powietrznodesantowej brygady szturmowej Ukrainy.

Na zaprezentowanym filmie widać testy strzeleckie Basurmanina. Ukraińscy spadochroniarze podkreślają, że mają zamiar użyć wozu w walce przeciwko Rosjanom.

BMP-1AM Basurmanin to niezwykle rzadka konstrukcja w rosyjskiej armii. Do służby wszedł w 2018 roku, a wojna w Ukrainie jest jego pierwszym realnym testem. Z tego względu Ukraińcy jeszcze bardziej cenią sobie nową zdobycz.

Rosyjski prezent dla ukraińskiej armii

Rosyjscy żołnierze byli bardzo szczodrzy dla ukraińskich spadochroniarzy. Z ich relacji wynika bowiem, że podczas jednej z bitw, załoga zdobytego wozu BMP-1AM Basurmanin po prostu rzuciła się do ucieczki, zostawiając im w pełni sprawny pojazd. Ukraińscy żołnierze z ochotą przyjęli ten prezent i teraz rozpoczęli własne testy. Ukraińcy planują wykorzystać zdobytego Basurmanina w walce z Rosjanami, dając im odczuć na własnej skórze stratę maszyny.

Reklama

Wideo youtube

Wiadomo, że BMP-1AM Basurmanin jest używany od samego początku wojny w Ukrainie, choć przez ponad 9 miesięcy konfliktu widziano go niezwykle rzadko. To ze względu na fakt, że Ukraina jest tak naprawdę polem testowym tej maszyny, z którego Rosjanie chcą wyciągnąć wnioski na temat dalszego rozwoju konstrukcji. W warunkach wojny jest to więc, niejako prototyp. Dlatego też przejęcie nawet jednego egzemplarza wozu BMP-1AM Basurmanin to wielki sukces Ukraińców i ogromna porażka Rosjan.

Jeszcze nie wiadomo, ilu takich Basurmaninów służy u okupanta, ale ukraińskie wojsko twierdzi, że nie ma ich zbyt wielu. Dlatego takie trofeum jest jeszcze cenniejsze Ministerstwo Obrony Ukrainy w poście na Telegramie, komentującym zdobycz spadochroniarzy

Zdjęcie Już wcześniej zdarzały się przypadki zniszczenia czy uszkodzenia wozów BMP-1AM Basurmanin na wojnie. Teraz jednak wojska ukraińskie zaprezentowały w pełni sprawny zdobyczny model, który wykorzystają w walce / InformNapalm / Twitter

BMP-1AM Basurmanin to wóz bojowy przyszłości rosyjskiej armii?

Mimo swojej rzadkości Basurmanin nie jest szczególnie nowoczesną konstrukcją. To próba zmodernizowania leciwych wozów bojowych BMP-1, które dalej stanowią zaplecze rosyjskiej armii w różnych wersjach. Dziś są już niewystarczające, zwłaszcza pod kątem siły ognia ze swoją przestarzałą armatą 2A28Grom 73 mm. Modyfikacja BMP-1AM Basurmanin zastępuje tradycyjną wieżę z BMP-1 nowoczesnym modułem BPPU-1 sterowanym zdalnie. Zawiera w sobie działko 30 mm i sprzężony karabin maszynowy PKT, zwiększając siłę ognia przeciwko piechocie, lekko opancerzonym pojazdom czy nisko lecącym jednostkom jak helikoptery, samoloty czy drony.

Zdjęcie BMP-1 AM Basurmanin przeszedł testy poligonowe w 2018 roku, a do służby wprowadzono go w 2020. / Youtube/Kompletno Rusko Naoruzanje/screen/Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

Prócz tego Basurmanin posiada mocniejszy silnik UTD-20S1 i wzmocnione zawieszenie, pozwalające nie utracić prędkości i zdolności pływania mimo zwiększonej masy ze względu na wieżę. Jego zdolności na polu walki zwiększa także system termowizyjny i automatyczne śledzenie celu. BMP-1AM Basurmanin to więc stosunkowo prosta, tania i szybka modyfikacja najpopularniejszego wozu piechoty, która ma utrzymać go przy życiu w rosyjskiej armii.

Co ciekawe profil twitterowy Ukraine Weapons Track zauważa, że zdobyty wóz może nie być modyfikacją podstawowego BMP-1, a wersją BRM-1K, które są specjalnie dostosowane do rekonesansu, będąc wyposażone w m.in. radar. Sugeruje to widoczna na filmie antena wozu, normalnie niewystępująca w standardowej wersji BMP-1.