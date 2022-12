Ukraińcy polują na rosyjskie drony – mają na nie specjalny sposób

Jak donosi TheWarZone specjalne ukraińskie zespoły polują na rosyjskie drony, w tym także na irańskie maszyny kamikaze. Wykorzystują do tego karabiny wyposażone we wskaźniki laserowe klasy wojskowej - są one używane do kierowania ogniem z ziemi, który pochodzi z karabinów maszynowych zamontowanych na pickupach, czy też z broni ręcznej.

W pierwszej kolejności grupy te ostrzegane są o nadlatującym niebezpieczeństwie przez wolontariuszy, którzy korzystają z urządzeń podobnych do tabletów. Przesyłają oni informacje dotyczące zaobserwowanego wrogiego celu, w tym dane o jego lokalizacji.

Utrudnieniem w zwalczaniu rosyjskich UAV-ów jest to, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać irańskie drony kamikaze w nocy, co zmusza Ukraińców do polowania na nie w ciemnościach. Jeden z ukraińskich sierżantów powiedział dla The Washington Post, że większość jednostek antydronowych liczy około sześciu osób. Część grup posiada ciężką broń, np. karabin maszynowy 50 mm, który montowany jest zazwyczaj na pickupie lub ciężarówce.