Ukraińcy zestrzelili osławionego rosyjskiego drona zwiadowczego

Sukces w walce z rosyjskim dronem zwiadowczym odtrąbili ukraińscy operatorzy bezzałogowców z 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej. Nie było to proste zadanie, ale potęga szwedzkiego przenośnego systemu przeciwlotniczego RBS 70 firmy Saab pozwala zwalczyć większość rosyjskich latających wynalazków. Ukraińcy pokazali na filmie moment użycia swojego systemu.

Dron Supercam S350 to jeden z najbardziej zaawansowanych rosyjskich bezzałogowców. Z dostępnych informacji wynika, że maszyna może pochwalić się 240 kilometrami zasięgu i rozpędzić się w locie do 120 km/h. Tymczasem zasięg obserwacyjny wynosi ok. 100 kilometrów. S350 zbudowany jest według schematu aerodynamicznego "latającego skrzydła". Rozpiętość skrzydeł wynosi 3,2 metra. Dron może spędzić w locie do 4,5 godziny na wysokościach od 150 metrów do 5 kilometrów.

