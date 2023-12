Rosjanie ogłosili zniszczenie ostatnich ukraińskich samolotów

Rosjanie mieli zniszczyć dwa ukraińskie bombowce

Tymczasem tuż po ataku, rosyjskie MON i agencja informacyjna TASS ogłosili, że armia strąciła dwa ukraińskie samoloty bombowe SU-24M, które brały udział w ataku na okręt jako nosiciele pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Storm Shadow/SCALP. Nie opublikowano żadnych dowodów na potwierdzenie tych zapewnień. Te wydarzenia nie omieszkał skomentować Jurij Ignat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych.

— Oczywiście, nie potwierdzam tego. Każdego dnia "niszczą" pięć naszych samolotów i podają to w swoich raportach. Oczywiście Rosja będzie starała się wmówić społeczeństwu zmyślone fakty o zniszczeniu naszych samolotów. Nie chodzi o to, że pisały o nich jakieś media czy kanały Telegram, ale to są ich oficjalne doniesienia, fałszywe — stwierdził Ignat.