Ukraińcy zestrzelili śmigłowiec i weszli na terytorium Rosji

Ukraińcy zestrzelili rosyjski śmigłowiec Ka-52 Aligator

Śmigłowce szturmowe Ka-52 Aligator, które bardzo często określane są mianem "latających czołgów", są wyspecjalizowane do zwalczania pięści pancernej. Armia Kremla od początku wojny straciła co najmniej 60 śmigłowców Ka-52 Aligator, ale nie przeszkadza to okupantom na regularne ich angażowanie na ukraińskim froncie, ponieważ drzemie w nich ogromny potencjał.

Co ciekawe, Ukraińcy kilkanaście sztuk tych maszyn zestrzelili za pomocą polskiej broni w postaci np. pocisku przeciwlotniczego PPZR Piorun. Kamow Ka-52 Aligator to rosyjski śmigłowiec szturmowy, który pierwszy raz wzbił się w niebo w 1997 roku. Obecnie armia posiada ponad 100 sztuk tych maszyn w różnych konfiguracjach. Śmigłowiec wyróżnia się swoim układem napędowym. Oparty jest na konstrukcji Kamowa. Maszyna została wyposażona w dwa duże, współosiowe i przeciwbieżne wirniki. Są one umieszczone jeden pod drugim.

Czym jest i co potrafi śmigłowiec Ka-52 Aligator?

Zapewnia to Ka-52 Aligator osiąganie większych prędkości, stabilniejszy lot, większą zwrotność i możliwość lądowania na małych powierzchniach. W czasie awarii maszyny, ciekawym rozwiązaniem jest odrzucanie wirników w taki sposób, by piloci mogli bezpiecznie się katapultować w swoich fotelach.

Najpotężniejszą bronią Ka-52 są pociski rakietowe systemu 9K121 Wichr (podpisane jako 9М127). To kierowane laserowo pociski przeciwpancerne, które weszły na wyposażenie wojsk rosyjskich w latach 90. Cechuje się dość prostą konstrukcją, gdzie sam pocisk jest naprowadzany laserowo. Leci z maksymalną prędkością 610 m/s i może przebić pancerz kompozytowy o równowartości 1000 mm stali, okrytego pancerzem ERA.