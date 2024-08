Pokazali katastrofalne zniszczenia i straty w rosyjskiej bazie

Katastrofalne zniszczenia i straty w rosyjskiej bazie

Uwagę zwraca fakt zniszczenia ogromnego składu niezwykle ważnych dla Rosji bomb lotniczych FAB-500M-62, ODAB-500PMV, KAB-1500LG czy R-73. Za ich pomocą, Rosjanie atakują ukraińskie miasta, zabijając cywilów i dokonując dużych zniszczeń w infrastrukturze miejskiej. Co ciekawe, zniszczono też co najmniej jeden samolot bombowy Su-34. Analitycy z serwisu Defence Express tłumaczą, że ten atak zaowocuje ograniczeniem nalotów na Ukrainę.

Będzie miało to miejsce nie tylko ze względu na fakt mniejszej ilości bomb, ale również ograniczonej liczby samych nalotów. Kreml będzie musiał przenieść samoloty bombowe na inne lotniska, które znajdują się dalej od ukraińskiej granicy, by lepiej je chronić przed możliwymi kolejnymi atakami. A to będzie oznaczało wydłużenie czasu realizacji misji i ich powodzenia. Ukraińcy będą mieli jeszcze więcej czasu na przygotowanie się do kolejnych ataków.