Ukraińcy zestrzelili tajemniczy, rosyjski dron. Jest nagranie

Orion to rosyjski odpowiednik Bayraktara TB2

Orion to bardzo ciekawy bezzałogowy pojazd latający, który uchodzi za odpowiednika tureckiego Bayraktara TB2. Ma 8 metrów długości i rozpiętość skrzydeł na poziomie 16 metrów. Dron jest w stanie przenosić ładunki o masie do 180 kilogramów. Maszyna ma zasięg do 250 kilometrów i może latać bez lądowania przez jeden dzień z ładunkiem nie większym niż 60 kilogramów. Prędkość przelotowa wynosi 120-200 km/h.

Kreml zapowiedział, że wojna w Ukrainie wkracza w nową fazę, w której coraz częściej będą używane drony. Rosyjska armia w końcu zaczęła dostrzegać ogromny potencjał tych maszyn na polu walki. Możemy spodziewać się, że ukraińskie systemy obrony powietrznej będą strącały znacznie więcej nieużywanych i niewidzianych dotychczas na terytorium naszego wschodniego sąsiada tego typu maszyn.