Amunicja kasetowa RBK-500U Drel w Ukrainie

Co ciekawe, rosyjskie media propagandowe twierdzą, że RBK-500U jest w stanie całkowicie zniszczyć Ukrainę, co ma oznaczać, że ta broń ma być używana na ogromną skalę. Pociski RBK-500U Drel mają zasięg od 30 do 50 kilometrów. Są odpalane bezpośrednio z samolotów z wysokości ok. 14 tysięcy metrów.

Atrybutem tej broni jest głowica pocisku, która ma masę 500 kilogramów. W jej wnętrzu można umieścić najróżniejsze typy podpocisków, a wśród nich przeciwpancerne. Przy tak dużej masie głowicy, nie trzeba tłumaczyć, jak ogromny zasięg rażenia ma ta broń, która określana jest mianem "deszczu śmierci". Pociski zostały wyposażone w system naprowadzania bezwładnościowego oraz system naprowadzania GLONASS.

Chociaż mówi się, że amunicja kasetowa zawodzi i po uderzeniu jednym pociskiem może pozostać w ziemi wiele niewybuchów (dosłownie jak minowanie narzutowe), które mogą stanowić zagrożenie dla samych żołnierzy i w przyszłości dla cywilów, Pentagon oświadczył, że dostarczone pociski cechują się maksymalną liczbą niewybuchów na poziomie zaledwie 2,5 procent, podczas gdy w przypadku rosyjskiej broni jest to aż 30-40 procent.