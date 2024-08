Ukraińcy znaleźli na Krymie ukryte okręty. Jeden należał kiedyś do nich

Krymscy partyzanci z grupy Atesz regularnie prowadzą rozpoznanie wokół Sewastopola. Podczas kolejnego zwiadu zauważyli dwa okręty desantowe projektu 775 należące do Floty Czarnomorskiej. Co to za jednostki?

Zdjęcie Ukraińcy wykryli na Krymie dwa ukryte okręty projektu 775 / domena publiczna