Ukraińcy zniszczyli rosyjski transporter koktajlami Mołotowa

Koktajle mołotowa to prosta broń, ale może okazać się bardzo skuteczna, gdy w ruch pójdą dziesiątki butelek. Ukraińscy cywile nie mają zbyt dużego pola manewru w czasie działań wojennych, bo większość nie ma odpowiedniego sprzętu.

Tymczasem okazuje się, że mogą zlikwidować wiele pojazdów bronią, którą można zrobić we własnym zakresie w domu. Na serwisach społecznościowych zaczynają pojawiać się filmy, na których możemy zobaczyć płonące pojazdy rosyjskiej armii. Wiele z nich zostało zniszczonych właśnie za pomocą koktajli mołotowa.

Wystarczy dużą liczbą butelek z benzyną obrzucić koła pojazdów i bardzo szybko zostaną one unieruchomione. To w zupełności wystarczy, by powstrzymać wroga, a nawet później pojmać go. Koktajle Mołotowa są bardzo popularne w Kijowie, dzięki nim udało się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zniszczyć kilka pojazdów.

Koktajl Mołotowa to rodzaj granatu zapalającego, który składa się z butelki napełnionej w 2/3 łatwopalną cieczą (np. benzyną, terpentyną, olejem napędowym lub wysokoprocentowym alkoholem) i tkaniny, która po zatkaniu stanowi lont. Czasami dodaje się do środka także detergent albo olej silnikowy, aby mieszanina lepiej przylegała do celu lub prowadziła do uwolnienia się kłębów gęstego dymu. Aby użyć koktajlu trzeba podpalić kawałek materiału wystającego z butelki, a następnie rzucić nią w kierunku celu. Butelka pęka, rozpryskując paliwo w powietrze.

Pierwsze udokumentowane użycie tej broni odnotowano podczas wojny domowej w Hiszpanii (lata 1936 - 1939). Nazwa Mołotow została wymyślona przez żołnierzy fińskich, którzy używali jej przeciwko sowietom w czasie wojny zimowej w latach 1939-1940. Butelki z benzyną były również używane na szeroką skalę w walkach miejskich pod Stalingradem.