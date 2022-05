Najnowszy wóz piechoty BMP-1AM Basurmanin

BMP-1AM Basurmanin to najnowsza odmiana rosyjskiego wozu piechoty, który został skierowany do wojny w Ukrainie stosunkowo niedawno. Pierwszy raz widziane były pod koniec kwietnia. To modyfikacja podstawowych BMP-1, skupiona w dużej mierzej na dodaniu nowego uzbrojenia. Starą wieżę i przestarzałą armatą 2A28Grom 73 mm zastąpioną nowym bezzałogowym modułem bojowym BPPU-1, który stosowany jest na standardowych obecnie w rosyjskiej armii kołowych transporterach BTR-82A. Nowa wieża uzbrojona jest w stabilizowaną 30-mm armatę automatyczną 2A72 i sprzężony z nią 7,62 mm karabin maszynowy. Jej masa wynosi 1700 kilogramów, co pozwoliło na zachowanie zarówno zdolności do pływania jak i innych osiągów pojazdu. Ponadto pojazd może działać zarówno w dzień jak i w nocy, termowizji i systemowi automatycznego śledzenia celów. Modernizacja tego pojazdy nie była droga, ale była sposobem żeby pozostające na uzbrojeniu Rosji leciwe BMP przedstawiały jakąś wartość bojową. Obecnie niezmodernizowane BMP mają iluzoryczną wartość bojową ze względu na archaiczne uzbrojenie i radziecki system łączności sprzed ponad pół wieku.

Zdjęcie Rosyjski BMP 1AM Basurmanin / domena publiczna

Nowe uzbrojenie pozwala na zwalczanie wroga na odległościach dochodzących do 2,5 kilometra, a nie jak to miało miejsce w przypadku archaicznego rozwiązania na dystansie kilkuset metrów. Początkowo nowe jednostki trafiały do Rosyjskiej Gwardii Narodowego oraz pododdziałów rozlokowanych w mniej kluczowych regionach.

Nie poprawiono jednak słabego opancerzenia pojazdu, co zwiększyłoby przeżywalność załogi w chwili bezpośredniej konfrontacji. Modernizacja BMP-1 była realizowana pomimo wprowadzenia przez Rosję do służby nowych pojazdów takich jak Kurgańcu-25 czy modernizacji BMP-2.