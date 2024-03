Ukraińcy zniszczyli rzadką rosyjską morską wyrzutnię rakiet RBU-6000

Chociaż Bachmut jest aktualnie kontrolowany przez stronę rosyjską, Ukraina nie ma zamiaru zostawić miasta "bez opieki", więc regularnie prowadzi działania w tym regionie. Efekty jednej z ostatnich misji możemy zaś oglądać na nagraniu opublikowanym przez służbę prasową 45. Brygady Artylerii, która w ścisłej współpracy z 80. Brygadą Powietrzno-Szturmową odkryła i zniszczyła rosyjską wyrzutnię rakiet RBU-6000 zamontowaną na podwoziu ciężarówki.



Co warto zaznaczyć, RBU-6000 Smiercz-2, bo tak brzmi pełna nazwa tego systemu, to radziecka wyrzutnia rakietowych bomb głębinowych na stacjonarnej podstawie regulowanej w dwóch płaszczyznach, wyposażona w dwanaście wyrzutni ułożonych w okręgu. Jest to system do zwalczania okrętów podwodnych i obrony przed torpedami opracowany w ZSRR w Moskiewskim Instytucie Techniki Torpedowej, który został wprowadzony do służby w latach 1960-61 i był montowany na szerokiej gamie rosyjskich okrętów nawodnych.

Rosjanie "przerabiają" morskie wyrzutnie RBU-6000

Poza dwunastoprowadnicową wyrzutnią RBU-6000 o zasięgu strzału do 5800 m, która waży 3100 kg, mierzy 2000 mm długości, 2250 mm szerokości oraz 1700 mm wysokości i jest przeładowywana automatycznie z magazynu pod pokładem przez pojedynczy luk, na cały system składają się jeszcze system kierowania uzbrojeniem Buria i rakietowe bomby głębinowe RGB-60 kal. 212 mm.



Przeznaczone są one do zwalczania celów na głębokościach do 450 m, ich prędkość lotu sięga 400 m/s i wyposażone są w zapalnik kontaktowy UDW-60 oraz akustyczny niekontaktowy WB-2 o zasięgu działania do 6 metrów. Według informacji zachodnich, system może być używany także do ostrzału celów brzegowych, a wojna w Ukrainie pokazała, że całość można zamontować również na podwoziu czołgu T-80, transporterów opancerzonych czy ciężarówkach wojskowych.