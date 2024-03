Ukraiński MiG z potężną bombą. Rosjanie w opałach

Ukraińcy atakują bombami AASM

OSINTTechnical sugeruje, że nagrany MiG mógł za pomocą bomb AASM przeprowadzić atak na budynek w którym zgromadzili się rosyjscy żołnierze w mieście Lubymiwka na wschodnim brzegu Dniepru, z którego nagrania pojawiły się 27 marca. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę niszczycielską siłę jaką AASM daje Ukraińcom.

Przy pierwszej zapowiedzi wysłania AASM na Ukrainę minister obrony Sébastien Lecornu poinformował, że Francja planuje dostarczać ok. 50 bomb miesięcznie. Oznacza to aż 600 bomb dla Ukrainy w skali roku. 26 marca minister zdradził, że według założeń obecne moce produkcyjne pozwolą do końca 2024 wyprodukować właśnie 600 bomb, a w 2025 produkcja ma osiągnąć aż 1200 bomb.