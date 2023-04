Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę obie walczące strony zużywają wręcz niewyobrażalne ilości amunicji. Wystarczy przytoczyć dane przekazane przez dziennik "New York Times", które dotyczą pocisków do artylerii kalibru 155 mm (czyli tej używanej przez NATO). Jeszcze na początku roku Ukraina zużywała miesięcznie ok. 90 tysięcy takich pocisków, czyli dwa razy więcej, niż łączna produkcja USA i państw zachodnich. Ukrainie od dawna brakuje amunicji używanej przez artylerię postsowiecką i musi opierać się na tej podarowanej przez państwa zachodnie.

Ukraiński koncern Ukroboronprom cały czas produkuje niezwykle poszukiwane pociski artyleryjskie kalibru 122 mm do rosyjskiej broni używanej przez Ukrainę. Niestety zapotrzebowanie na froncie jest o wiele większe, niż możliwości ukraińskich zakładów.