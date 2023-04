Ukraina używa dziwnych „pomarańczowych pocisków”. Uzupełniają braki

Eksperci z Ukraine Weapons Tracker wytłumaczyli, że to, co widać na zdjęciach, to pomarańczowe wyrzutnie charakterystyczne dla jordańskiej modyfikacji pocisków 9M33M2, używanych w systemach 9K33 Osa-AK. Ukraińcy jednak umieszczają je nawet na ulepszonych wersjach Osa-AKM, w miejsce nowszych pocisków 9M33M3.

Wiadomo, że Jordania do 2017 roku miała 52 systemy 9K33 Osa-AK z własnymi pociskami. 35 sprzedała Armenii, jednak nie wiadomo co stało się z resztą. Stąd trudno oszacować, skąd te wyrzutnie i pociski wzięły się w Ukrainie.

Zdjęcie System 9K33 Osa w kamuflażu jordańskiej armii z widoczną pomarańczową wyrzutnią. Jordan mógł przekazać Ukrainie same pociski z wyrzutniami bądź nawet całe systemy. Jednak kraj ten próbuje zachować pozytywne relacje z Rosją, co niejako wyklucza bezpośredni przekaz. Prawdopodobnie więc Ukraina otrzymała jordańską broń od innego kraju, który wcześniej ją pozyskał

Pociski gorszej jakości do popularnych systemów 9K33 Osa

9M33M2 jordańskiej produkcji są starsze niż wersje 9M33M3 standardowo używane przez Ukraińców. Przez to mają gorszą efektywność na froncie. Ukraińcy żołnierze twierdzą, że jak ich pociski mają około 80% szans na zestrzelenie rosyjskiej maszyny, w przypadku jordańskiej broni jest to 50-60%. Ma to o tyle duże znacznie, że maszyny 9K33 Osa są jednymi z podstawowych samobieżnych systemów przeciwlotniczych Ukrainy.

Zdjęcie 9K33 Osa-AKM w polskim wojsku. Ten samobieżny system przeciwlotniczy to sowiecka konstrukcja, której pierwszy seryjny wariant trafił do służby w 1972 roku. Przez lata doczekał się wielu modyfikacji. Jordańskie pociski 9M33M2 do systemów Osa-AK mają maksymalny zasięg 10 kilometrów, podczas gdy nowsze pociski 9M33M3 mogą lecieć już nawet na odległość 15 kilometrów. Obecnie Osa jest wykorzystywana przez aż 24 kraje, będąc jednym z najpopularniejszych systemów tego typu na świecie

Co ciekawe duża część tych maszyn, które teraz walczą na froncie, została przekazana przez państwa wspierające Ukrainę. Wysłała je, chociażby Polska

Ukraina ma coraz mniej pocisków przeciwpowietrznych

Wykorzystanie gorszych "pomarańczowych pocisków" z Jordanii potwierdza doniesienia o kurczących się zapasach pocisków do zwalczania celów powietrznych w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Wskazują na to m.in. zachodnie media na bazie danych z dokumentów, jakie wyciekły z Pentagonu.

W tej sytuacji naturalne jest, że operatorzy systemów 9K33 Osa, która są jedną z popularniejszych broni do zwalczania rosyjskich celów powietrznych, odczuwają te braki najmocniej. Wykorzystywanie starszych pocisków jest więc próbą załatania braków np. wykorzystując je do strącania celów o mniejszym priorytecie.

Dlatego Ukraińcy apelują o dostarczanie kluczowej amunicji, aby móc kontrować coraz silniejsze ataki rosyjskich samolotów, helikopterów czy dronów. Zaradzić temu ma także wysłanie myśliwców F-16, które według Kijowa pozwoliłyby na skuteczniejszą walkę pilotów z przewagą liczebną rosyjskiego lotnictwa.