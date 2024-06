Ukraińscy "droniarze" znowu zaskakują. Prawie załadowali drona do armaty

W początkowej fazie konfliktu w Ukrainie mieliśmy do czynienia przede wszystkim z dronami FPV, które zrzucały granaty na przeciwnika, później do walki wkroczyły urządzenia wyposażone w głowice kumulacyjne z granatników RPG. To właśnie operatorzy tych drugich prezentują kolejny krok w ewolucji technik walki dronami.

Drony staną się jeszcze bardziej precyzyjne?

Rozpowszechnienie się niewielkich dronów na polu bitwy poskutkowało w gwałtownym rozwoju technik ochrony przed nimi. Na czołgach możemy teraz obserwować słynne "klatki" czy też "grille", a statyczne stanowiska często osłonięte są różnego rodzaju siatkami. Najnowszy film ukraińskich operatorów pokazuje, że precyzja jest najlepszą odpowiedzią na tego rodzaju środki.

