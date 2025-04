Ukraińcy pokazali śmigłowiec. Ma zaskakującą broń

Pociski rakietowe Hydra 70 kalibru 70 mm i S-8 kalibru 80 mm to w zasadzie podobne uzbrojenie z czasów zimnej wojny. Oba to niekierowane pociski rakietowe powietrze-ziemia, które przeznaczone są głównie jako uzbrojenie dla śmigłowców szturmowych, ale mogą zostać umieszczone także na samolotach.

Model Hydra 70 wszedł do służby w latach 60. Jako napęd wykorzystuje silnik rakietowy MK66 MOD 4, zdolny rozpędzić rakietę do prędkości 739 m/s. Maksymalny zasięg ognia wynosi 10,5 kilometrów. W zależności od wersji pociski Hydra 70 posiadają do wyboru dziewięć różnych głowic bojowych, od ładunków odłamkowo-burzących, po ładunki z białym fosforem, na flarach kończąc. Zasobniki M261 przenoszą do 19 rakiet tego typu. Warto dodać, że Hydra 70 to broń kompatybilna z zestawami Advanced Precision Kill System (APKW), które zmieniają je w broń precyzyjnego rażenia.