Punisher - ukraiński mściciel z przestworzy

Punisher to latający bezzałogowy dron bojowy będącym dziełem ukraińskich inżynierów z UAE Dynamics, którego koszt za egzemplarz wynosi 20 tys. dolarów. Nie jest wprawdzie tak zaawansowany jak Bayraktar TB2 czy amerykański MQ-9 Reaper albo Predator, ale jest zabójczo skuteczny. Ukraińska strona podaje, że maszyny wykonały już 60 udanych misji. Uderzają one głównie w zbiorniki paliwa, składy amunicji oraz infrastrukturę potrzebną do prowadzenia wojny elektronicznej. Ze względu na mniejszy stopień zaawansowania technicznego niż u innych maszyn musi mu towarzyszyć mniejszy dron zwiadowczy (Spectre), który jest odpowiedzialny za identyfikację celów dla Punisherów.

Ukraińskie drony mają rozpiętość skrzydeł 2,29 metrów i potrafią osiągnąć prędkość 125 km/h. Punisher jest bardzo mały oraz zbudowany ze specjalnych materiałów, przez co jest trudny do wykrycia przez radary i nie generuje zbytniego hałasu, co utrudnia jego wykrycie przez żołnierzy i przygotowanie się na atak. Jest zdolny do 8-godzinnego lotu bez przerwy na wysokości 4000 metrów nad polem bitwy do 50 km za liniami wroga. Może on zrzucić trzy bomby na razy lub trafić w trzy oddzielne cele. Obsługiwany jest przez specjalny terminal przypominający wyglądem klasyczny laptop. W nosie maszyny zamontowano czujniki rejestrujące wybuch bomby, aby sprawdzić dokładność i efekt uderzenia.

Nie wiadomo dokładnie, gdzie rozmieszczone są drony, takie informacje Ukraińcy utrzymują w tajemnicy. Należy jednak podkreślić, że zestaw składający się Punishera i Spectre obsługuje trzech ludzi. Zestaw jest niewielki i mieści się on w pickupie i z tego powodu jest niesamowicie mobilny.

Tureckie drony zbierają żniwo

Dotychczas największą sławę w wojnie zdobył dron Bayraktar TB2, który poluje na rosyjskie kolumny czołgów i pojazdów. W Internecie można znaleźć wiele nagrań pokazujących działanie tych maszyn w praktyce. Stanowią one istotny element działań propagandowych. Bayraktar TB2 poruszą się z prędkością 222 km na godzinę na maksymalnej wysokości 6750 metrów. Maszyna ma długość 6,5 metra i 12-metrową rozpiętość skrzydeł.