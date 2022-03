Ten film obiegł wszystkie światowe media i pokazał, że Rosjanie mają się czego bać! Z wysokości kilku kilometrów widzimy rosyjski konwój wojskowych pojazdów, w który uderza pocisk wysłany z ukraińskiego drona Bayraktar-TB2. Chwilę potem wszystkie rosyjskie wozy bojowe zamieniają się w dymiący złom.

Tak atakuje najbardziej skuteczna broń tej wojny i jednocześnie nowa, największa gwiazda pola walki - dron bojowy! Od tej chwili wojny już zawsze będą tak właśnie wyglądać - przyciemnione pomieszczenia z ekranami monitorów transmitujących obraz on-line z kamery drona bojowego.

Trudno wykrywalne, ciche, szybkie i przerażająco skuteczne

Będące na wyposażeniu ukraińskiej armii tureckiej produkcji drony Bayraktar TB2 swoją niszczycielską siłę pokazały już w pierwszych dwóch dniach wojny. Bez najmniejszego problemu dolatywały nad rosyjskie kolumny pancerne, po czym wybierały "najsłabsze ogniwo", czyli na przykład cysternę z paliwem lub ciężarówkę z amunicją lub rakietami Grad.

Na filmach pokazujących atak ukraińskiego drona można usłyszeć spokojne rozmowy ukraińskich operatorów drona i następnie ogromną radość, kiedy atak okazał się skuteczny. Po tym, jak eksplodował transporter z rakietami w pomieszczeniu operatorów drona rozlegają się oklaski. Tak wygląda wojna XXI wieku.

W 2019 roku Ukraina zamówiła drony Bayraktar u tureckiego producenta, po czym po raz pierwszy użyła je w październiku 2021 w walce przeciwko separatystom w Doniecku. Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE. Może prowadzić obserwację i rozpoznanie pola walki (ISR), ale także jest w stanie zaatakować. Pod jego kadłubem są w czterech miejscach podwieszone samonaprowadzające się pociski.

Dron ma 6,5 m długości oraz 12 m rozpiętości. Może latać bez lądowania do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kg, a maksymalna prędkość to około 220 km/h. Zasięg to nawet 150 kilometrów. To właśnie dron Bayraktar TB2 skutecznie zatrzymał kolumnę rosyjskich czołgów, które podjechały w pobliże Kijowa. Drony doczekały się nawet własnej piosenki, która w Ukrainie stała się natychmiast przebojem.

Drony Bajraktar TB2 już zyskały miano "postrachu rosyjskiego wojska". Siłę nowej broni docenia naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny. Po jednym z kolejnych, udanych ataków z powietrza w rosyjskie kolumny pancerne powiedział, że na hasło "ukraińskie drony" Rosjanie już zawsze będą czuć strach.

"I tradycyjnie już koronkowa robota operatorów dronów Bajraktar TB2. Tym razem trzy cele: wrogi czołg i dwa zestawy przeciwrakietowe Buk!" naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny

Rosjanie je niszczą - Ukraińcy zamawiają nowe

Rosjanie przyznali, że ich samolotom udało się zniszczyć kilka ukraińskich dronów, ale ile dokładnie - nie wiadomo. W odpowiedzi Ukraina błyskawicznie zamówiła nowe. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ujawnił, że dostawa nowych dronów bojowych Bayraktar TB2 została już zakończona. I także nie podał żadnych szczegółów dotyczących liczby ani dokładnego wariantu dostarczonych maszyn.

Wiadomo tylko tyle, że poza dronami dostarczono też pociski naprowadzane laserowo MAM-C i MAM-L.. Po pierwszym tygodniu wojny Rosji z Ukrainą widać wyraźnie, że drony zmienią na zawsze sposób prowadzenia wojny. Mają także jedną, zaskakakującą przewagę nad samolotami. Filmy nagrane z kamer dronów wyglądają niebywale efektownie, a pokazane w mediach odnoszą miażdżący efekt propagandowy.