Dowództwo Operacyjne "Północ" rozbiło pod Pryłukami w obwodzie czernihowskim grupę wroga. Poza zniszczeniem wielu pojazdów udało im się przejąć wyrzutnię Uragan. Stolica tego regionu Czernihów jest stale ostrzeliwana przez rosyjskie wojska, a liczba zabitych cywilów przekroczyła ponad 200.

Wyrzutnia Uragan - niszczyciel ukraińskich miast

BM-27 Uragan to wyprodukowany radziecki system artylerii rakietowej strzelający niekierowanymi pociskami rakietowymi kalibru 220 mm. Pierwszy raz wszedł do użytku w 1975 roku, a bojowo pierwszy raz został użyty w 1982 roku w Afganistanie. Podstawowym elementem systemu jest samobieżna wyrzutnia składająca się z bloku 16 pięciometrowych prowadnic osadzonych na samochodzie ciężarowym ZIŁ-135ŁM.

Mogą one niszczyć cele w polu rażenia 35 kilometrów, a zasięg operacyjny platformy przewożącej wyrzutnie to 500 kilometrów. Do obsługi Uragana potrzebna jest 4-osobowa załoga. Czas przejścia w położenie bojowe to ok. 3 minuty.

Uragan pod względem konstrukcji podobny jest to starszych systemów BM-21 Grad, które wystrzeliwują pociski kalibru 122 mm. Z wyrzutni Uragan można odpalać pociski burzące, kasetowe, kasetowe z minami, dymne oraz oświetlające.

Grady i Uragany w dużej mierzej odpowiadają za zniszczenia ukraińskich miast, prowadząc masowy ostrzał budynków mieszkalnych.

Wyrzutnie te znajdują się obecnie na wyposażeniu sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz byłych państw ZSRR. Co ciekawe Ukraińcy jeszcze przed wojną zmodyfikowali Uragan, tworząc system rakietowy Buriewij. Zastosowano w nim cyfrowym system pozycjonowania i kierowania ogniem oraz kodowaną łączność.