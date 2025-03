USA chcą więcej ukraińskiej technologii. Szczegóły wychodzą na jaw

Dopiero co pisaliśmy o nowej publikacji The Wall Street Journal, która sugeruje, że amerykańska armia chce mieć dostęp do tajemniczych ukraińskich dronów o nazwie Skyfall, a już dowiadujemy się o kolejnych potencjalnych transferach technologii Kijowa. A mowa o odpornych na walkę radioelektroniczną radiostacjach firmy Himera, którymi zainteresowane są Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych oraz sprzęcie do symulacji taktycznych startupu Skiftech.