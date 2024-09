"B-21 lata lepiej niż zakładaliśmy"

Okazuje się, że na ten moment Amerykanie mają trzy bombowce B-21 Raider, z których jeden, zwany "Cerberus" przechodzi testy w locie, a dwa w specjalnych symulatorach. Obecnie B-21 zdolny do lotu wykonuje średnio do dwóch ćwiczeń tygodniowo. Celem jest osiągnięcie poziomów lotu każdego dnia tygodniu.

Same Siły Powietrzne USA przyznały, że testy idą w dobrą stronę i wszystko wskazuje na to, że uda się zachować spodziewane terminy wprowadzenia B-21 Raider do służby. Zakłada się, że pierwszy bombowiec wejdzie na wyposażenie amerykańskiego lotnictwa w ok. drugiej połowie lat 20.



Przy tym same osoby, które pracują nad wprowadzeniem bombowca B-21 do służby twierdzą, że samolot zaczyna przekraczać zakładane oczekiwania.

- Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z osiągów naszego samolotu testowego. Właściwości lotne są lepsze, niż zakładaliśmy, wychodząc z symulowanego środowiska, co potwierdzając dokładność modeli cyfrowych [bombowca - przypis red.], które zespół opracował i analizował przez wiele lat - stwierdził pilot testowy bombowca B-21, Chris “Hoss" Moss.