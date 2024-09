Niezwykłe nagranie polskich F-16 w Wielkiej Brytanii

Polacy w ćwiczeniach Cobra Warrior

Cobra Warrior 24-2 to jedne z największych ćwiczeń lotniczych NATO. Trwają kilka tygodni i podczas nich samoloty sojuszu bazują w aż 10 bazach brytyjskich sił powietrznych. Obok polskich F-16 biorą w nich udział takie maszyny bojowe jak amerykańskie F-35 i F-15, brytyjskie Eurofighter Typhoon czy kanadyjskie F/A-18.

Gdy te ćwiczenia dla pilotów to okazja to podnoszenia zdolności bojowych i umocnienie siły sojuszu, dla spotterów to idealna okazja do zrobienia niezwykłych zdjęć. Przez to, że Cobra Warrior 24-2 odbywa się na dużym terenie Wielkiej Brytanii, a przeloty na znanych trasach, łatwo wyłapać samoloty wojskowe, które przelatują na naprawdę niskich wysokościach.