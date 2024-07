SR-72 Darkstar rozpędzi się do 6000 km/h

Jeśli chodzi o uzbrojenie, to SR-72 ma być zdolny do wystrzeliwania nowej broni szybkiego uderzenia (HSSW - High-Speed Strike Weapon). Pozwoli mu ona obronić się przed najnowocześniejszymi systemami obrony powietrznej w trakcie wykonywania misji wywiadowczych nad terytorium wroga, takim jak Rosja czy Chiny.

SR-71 Blackbird pojawił się w latach 60. ubiegłego wieku. Był to pojazd o futurystycznym wyglądzie i możliwościach jak na tamte czasy. Rozwijał on prędkość na poziomie 3529 km/h. Był używany do szpiegowania aktywności militarnej ZSRR. Do dziś żaden, nawet z najnowszych myśliwców, nie jest zdolny do przemieszczania się z taką prędkością. Ale to niebawem się zmieni.