LRSO to projekt nowego amerykańskiego pocisku manewrującego, uzbrojonego w głowice z ładunkiem nuklearnym, tworzony przez Raytheon Missiles & Defense. Ma zastąpić obecnie jedyny pocisk tej klasy w arsenale USA - The AGM-86, który jest w służbie już od lat 80. LRSO ma być jedną z najważniejszych broni w amerykańskiej triadzie nuklearnej przyszłości .

Wizualizacja pokazuje, że LRSO jest do pewnego stopnia podobny do innego amerykańskiego pocisku manewrującego - AGM-158 JASSM - z trapezoidalnym przekrojem kadłuba i odchyloną konstrukcją skrzydeł. W wyglądzie LRSO na pewno wyróżnia się odwrócony ogon .

Na renderze nie widać wlotu powietrza. Może to być spowodowane zarówno tymczasowym brakiem jego koncepcji lub względami bezpieczeństwa. LRSO ma być bowiem pociskiem z twardym stealth o obniżonej wykrywalności przez sygnały radaru . W tego typu konstrukcjach układ wlotu powietrza jest jednym z najważniejszych elementów.

Pamiętać też trzeba, że nawet jeśli to oficjalny render, stanowi dopiero ukazanie swoistego konceptu i drogi rozwoju LRSO, a nie ostateczny wygląd pocisku. Nie wiadomo, na jakim etapie jest sam jego rozwój, stąd nie można w pełni ustalić na bazie tego zdjęcia konkretnych cech nowej broni. Warto też mieć na uwadze, iż jako mamy do czynienia z pierwszą oficjalną wizualizacją, wiele elementów pocisku mogła celowo zostać pominięta lub nawet wprowadzać w błąd, w celu potencjalnego zmylenia wywiadu innych krajów .

Rozwój LRSO może budzić obawy wśród państw rywalizujących z USA, szczególnie Chin.Z tego względu LRSO jest jednym z priorytetów sił powietrznych USA. To broń mająca zapewnić kluczowe zdolności dla powietrznej odnogi nuklearnej triady, czyli bombowców strategicznych . Mowa tu o już starych B-52 Stratofortress, ale i najnowszych B-21 Raider.

Jak wskazuje Tyler Rogoway, redaktor naczelny portalu The War Zone, ten element wspomnianej triady jest przede wszystkim bardzo elastyczny. Pozwala na ataki dystansowe, które stanowią wyzwanie dla tradycyjnej obrony powietrznej i trudno je wykryć przez systemy wczesnego ostrzegania, które często są skoncentrowane na pociskach balistycznych.

Kadłub pocisku LRSO ma powstać w konstrukcji twardego stealth o zredukowanej sygnaturze odbicia, co utrudnia jego jego wykrycie przez sygnały radarów. W połączeniu z nośnikiem w postaci B-21 Raider ma to stworzyć "niewidzialny" tandem, gdzie przy ataku bombowiec będzie mógł wypuścić pocisk, który da mniej czasu na reakcję obronie powietrznej, a samolot będzie mógł bezpiecznie wrócić do bazy.