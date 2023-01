USA przekaże wozy Stryker do Ukrainy? Są szybkie i przydadzą się na froncie

Transportery Stryker dla Ukrainy

Według głosów informatorów z Departamentu Obrony USA, wysłanie transporterów Stryker wydaje się logicznym posunięciem, po zapowiedzi ostatniego największego pakietu pomocy dla Ukrainy. Miałyby być przy tym uzupełnieniem dla wozów bojowych Bradley M2A2 ODS oraz innych transporterów opancerzonych, które Ukraina już otrzymała.

Ukraińcy potrzebują transporterów opancerzonych i, krótko mówiąc, inne kraje dostarczają, już to, co mamy w zapasach. [...] [Stryker] nie jest tak dobry, jak Bradley do walki z czołgami, ale jest dobry do ochrony piechoty i przerzucenia jej blisko miejsca walki anonimowy informator z Departamentu Obrony USA dla Politico

Według spekulacji USA może ogłosić przekazanie wozów Stryker nawet pod koniec następnego tygodnia, podczas zebrania w Niemczech Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Na razie jednak Pentagon wstrzymuje się od komentarza, twierdząc, że nie ma żadnych nowych ogłoszeń do przekazania.



Transportowiec opancerzony Stryker. Co to za maszyna?

Wozy serii Stryker to ośmiokołowa mobilna platforma walki i wsparcia armii Stanów Zjednoczonych. Są znacznie lżejsze niż czołgi czy bojowe wozy piechoty Bradley. Podstawowa wersja oznaczona M1126 Infantry Carrier Vehicle służy przede wszystkim jako wóz szybkiego transportu żołnierzy. Seria wozów Stryker posiada jednak masę modyfikacji, tworzących z platformy nawet wozy specjalnie przystosowane do walki z czołgami, prac inżynieryjnych, wywożenia rannych z pola walki, czy pojazdy do walki ze skażeniem chemicznym/nuklearnym/biologicznym.

Zdjęcie Na podstawie pierwszej wersji wozu Stryker M1126 wprowadzonego w 2002 roku powstało mnówstwo specjalistycznych pojazdów m.in. wóz do pracy inżynieryjnych M1132 (po środku) czy M1128 z działem 105 milimetrów, pełniący funkcję wręcz lekkiego czołgu

Na razie według słów informatorów można wywnioskować, że nie ma planów wysłania Ukrainie specjalnych modyfikacji, a tylko podstawową wersję M1126. Prócz załogi może on przenosić drużynę aż dziewięciu żołnierzy do desantu.

Najważniejszą cechą transporterów opancerzonych Stryker jest ich szybkość. Wykorzystując silnik diesla Caterpillar C7 o mocy 350 koni mechanicznych przy wadze ok. 19 ton, może rozwijać prędkość nawet 100 km\h na drodze.

Pomimo napędu kołowego, Stryker dobrze sprawuje się w trudnym terenie, gdzie np. dominuje błoto i śnieg jak w Ukrainie. Wóz posiada system, który sam dostosowuje ciśnienie w ośmiu oponach do warunków terenowych. Ponadto Stryker sam ostrzega kierowcę przed przekroczeniem prędkości zalecanej dla danego terenu i automatycznie pompuje opony do odpowiedniego ciśnienia.

Podstawowe uzbrojenie M1126 Stryker stanowi karabin maszynowy M2 Browning bądź 40-milimetrowy granatnik MK-19 umieszczony na automatycznej wieżyczce modułu M151 Protector. Opancerzenie chroni załogę przed pociskami kalibru 14,5 milimetra, czy odłamkami z bliskiej eksplozji artylerii kalibru 152 milimetrów. Pakiet dodatkowego opancerzenia pozwala także przetrwać trafienie granatnikiem RPG-7.



O sile transportowca Stryker świadczy jego wyposażenie elektroniczne. Prócz zaawansowanego systemu termowizji, dowódca ma do dyspozycji system informacji i kontroli walki FBCB2. Pozwala on na stworzenie sieci wymiany informacji na polu walki, jak pozycje wroga, które są zaznaczane na wspólnej mapie. System ten działa w połączeniu z innymi pojazdami wyposażonymi w FBCB2, a takimi są m.in. wozy Bradley M2A2 ODS, które mają trafić do Ukrainy.

Jak ważne mogą być wozy Stryker dla Ukrainy?

Wysłanie do Ukrainy transportowców Stryker ma logiczne podstawy. Ostatnia fala sprzętu w postaci wozów bojowych Bradley i Marder, lekkich czołgów AMX-10 sprawia wrażenie, jakby Zachód chciał uzbroić Ukrainę na możliwą ofensywę wiosenną, bądź na mobilną obronę przed kontratakiem Rosjan, który może teraz nadejść także z terenów Białorusi.

Wysłanie wozów Stryker przeznaczonych do transportowania piechoty byłoby dużą pomocą Ukrainie. Szczególnie że Ukraińcy poniekąd już wiedzą, jak ich używać. Od grudnia bowiem wykorzystują kanadyjskie pojazdy ACSV LAV, które konstrukcyjnie są zbliżone amerykańskich Strykerów. Taktycznie więc, wojska ukraińskie wiedziałyby co robić z nowym sprzętem od USA.