USA wysyłają do Ukrainy pociski ze zubożonym uranem

Ukraińcy przyspieszą swoją kontrofensywę

Zubożony uran to produkt uboczny powstały przy wzbogacaniu naturalnego uranu na paliwo jądrowe. Jest on o ok. 40-50% mniej radioaktywny, co pozwala na jego wykorzystanie w uzbrojeniu. Chociaż używanie tej amunicji budzi mnóstwo kontrowersji ze względu na zastosowanie uranu, to jednak nie można tego porównywać z użyciem broni jądrowej. Pomimo faktu, że zubożony uran wytwarza promieniowanie, jego emisja jest ograniczona do małego obszaru i jest tylko cztery razy wyższa od naturalnego promieniowania tła.

Amunicja zawierająca zubożony uran w Polsce

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska Komisji Europejskiej przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania w tej kwestii w 2010 roku i wówczas nie udowodniono faktycznego wpływu zubożonego uranu na zdrowie czy środowisko.

Przy okazji tematu tej amunicji nie można nie wspomnieć, że w kwietniu bieżącego roku, premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Polska zabiega o budowę fabryki takiej broni na potrzeby wykorzystania jej czołgach Abrams. Byłaby to pierwsza sytuacja, gdy Stany Zjednoczone udostępniły tę technologię innemu państwu.