Szykuje się atak Japonii na Rosję? Kreml zabrał systemy obrony z Kuryli

Rosja ma problem z ochroną strategicznych obiektów

Dowodem na ogromne problemy rosyjskiej armii właśnie dochodzą do nas z Azji. Japońska agencja informacyjna Kyodo podała bowiem, że Rosja właśnie przenosi na okupowaną Ukrainę systemy obrony powietrznej S-300 z wysp Chishima (wchodzących w skład Kuryli), które okupowała od II wojny światowej (wcześniej należały do Japonii).

To niebagatelne przedsięwzięcie, gdyż wyspy te leżą po drugiej stronie globu, prawie 8000 kilometrów od Ukrainy. Obniżenie zdolności obronnych dalekich wysp może zachęcić Japonię do ich odzyskania. Chociaż to mało prawdopodobne, to jednak Kreml najwidoczniej jest zdesperowany i woli w razie japońskiego ataku utracić wyspy, niż przegrać wojnę w Ukrainie i pokazać swoją słabość krajom NATO.