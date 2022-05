Taras Borovok to dyplomowany psycholog. Na osiem tygodni przed rosyjską agresją był pewien, że Putin zaatakuje jego kraj. Kiedy tylko wojska rosyjskie przekroczyły ukraińską granicę, natychmiast wstąpił do armii jako ochotnik. Bał się o swoich bliskich i dlatego żonę i dzieci odesłał do Polski. Potem postanowił pomóc Ukrainie w wojnie propagandowej z Rosją. Taras Borovok od razu zauważył, że tureckie drony Bayraktar TB2 to wspaniała broń przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. I wtedy dostał niezwykłą propozycję.

Mój przyjaciel z wojska podszedł do mnie i zapytał, czy mógłbym napisać piosenkę o Bayraktarach. Bo tak wspaniale sprawdzają się na froncie! Wiedziałem, że muszę pomóc swojemu krajowi Taras Borovok, autor piosenki "Bayraktar"

Natychmiast chwycił gitarę i pobiegł do studia. Napisanie hymnu walczącej Ukrainy zajęło mu tylko 15-20 minut. Nie przypuszczał, że piosenka o Bayraktarach zrobi tak oszałamiającą karierę. "Bayraktar" z miejsca stał się ulubioną piosenką Ukraińców, a w serwisie youtube utwór miał setki tysięcy wyświetleń. I wtedy zrozumiał, że stało się coś ważnego, bo dał swoim rodakom nadzieję.

Staram się dawać ludziom pozytywną energię. Muszę sprawić, by ludzie nie wpadali w panikę, ale uwierzyli, że możemy wygrać Taras Borovok, autor piosenki "Bayraktar"

"Bayraktar" stał się kultowy

W Ukrainie piosenkę o tureckim dronie niszczącym rosyjskie czołgi znają absolutnie wszyscy. Powstają też kolejne wersje tego utworu. Przykładem jest klip Ukraińskiego zespołu folklorystycznego "Światowid", który nagrał nowy teledysk do piosenki Tarasa Borowki "Bayraktar". W do piosenki Tarasa Borovoka żołnierze tańczą na tle wraków rosyjskich czołgów.



Wideo youtube

Bayraktar TB2 bezlitosny dla Rosjan

Tureckie drony Bayraktar TB2 od początku rosyjskiej inwazji znakomicie radzą sobie z niszczeniem pojazdów armii Putina. Siły ukraińskie wykorzystują Bayraktar TB2 przede wszystkim nocą, gdyż drony wyposażone są w kamery podczerwieni.



Zdjęcie Drony Bayraktar TB2 polują na tyłach rosyjskiej armii / East News

Ukraina kupuje tureckie drony od 2019 roku. Kolejne dostawy bezzałogowców z Turcji docierają do ukraińskiej armii cały czas w czasie wojny.