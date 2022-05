Od dłuższego czasu powtarzamy, że drony to jedna z najpotężniejszych broni tej wojny, a siły ukraińskie są pod tym względem dużo lepiej przygotowane i zaopatrzone niż rosyjscy najeźdźcy. Ukraińcy mają do dyspozycji nie tylko wiele modeli rozpoznawczych czy ciężkie bojowe Bayraktary TB2, o których już krążą legendy, ale i podarowane przez Amerykanów drony-kamikadze. Tego typu drony nazywamy też amunicją krążącą, bo urządzenie lata w poszukiwaniu celu, a po wykryciu i identyfikacji uderza w niego, ulegając destrukcji i niszcząc go eksplozją własnej głowicy bojowej.

Reklama

Drony-kamikadze Switchblade w akcji w Ukrainie

W rękach Ukraińców są co najmniej dwa rodzaje takich dronów, a mianowicie modele Switchblade oraz Phoenix Ghost. O tych ostatnich nie wiemy jeszcze zbyt wiele, bo to konstrukcja ujawniona dosłownie kilka tygodni temu, ale śmiało można zakładać, że przypominają te pierwsze, w zależności od wersji służące do ataku na piechotę lub niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych, odpowiednio Switchblade 300 i Switchblade 600.



Te bezzałogowe statki powietrzne są bardzo trudne do wykrycia ze względu na niski sygnał akustyczny, termiczny i wizualny, a do tego mogą utrzymywać się w powietrzu do 40 minut, przebywając w tym czasie ponad 80 km i działać zarówno w dzień, jak i w nocy.

Do tej pory nie widzieliśmy żadnych nagrań dokumentujących aktywność tych dronów w boju, więc Siły Specjalne Ukrainy postanowiły to zmienić. Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych pojawił się 44-sekundowy film, na którym możemy zobaczyć, jak dron tego typu uderza w rosyjski pojazd opancerzony, co skutkuje wybuchem.



Co ciekawe, nagranie po chwili przenosi nas do widoku z perspektywy drona, krążącego w poszukiwaniu celu, a następnie uderzającego w rosyjski czołg - z tego też powodu nagranie urywa się na chwilę przed wybuchem.

Twitterowy kanał Ukraine Weapons Tracker zidentyfikował dron jako dostarczony przez USA Switchblade 300, a celem był jego zdaniem rosyjski czołg T-72B3 z załogą na szczycie. Oznacza to, że mamy do czynienia ze słabszą wersją drona Switchblade, która najpewniej nie uszkodziła samego czołgu, bo jak wspomnieliśmy służy do ataków na piechotę, ale jak podają ukraińskie służby, jego załoga została zneutralizowana.

Wideo zostało udostępnione opinii publicznej po raz pierwszy, ale warto wspomnieć, że bojowe użycie bezzałogowych statków powietrznych typu kamikadze to regularna praktyka. To też dobry przykład, jak z pomocą zagranicznych partnerów, szkolenia i profesjonalizmu naszych żołnierzy możemy osiągać sukcesy na froncie czytamy w poście na Facebooku.