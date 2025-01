W końcu pojawiły się w Ukrainie. Wśród Rosjan wybuchła panika

Rosjanie każdego dnia tracą dziesiątki cystern , które dostarczają paliwo do czołgów czy wozów opancerzonych. Wiele razy mogliśmy zobaczyć na filmach, jak takie pojazdy w spektakularny sposób eksplodują na skutek ostrzału i ataków dronów, a następnie intensywny pożar zmienia kierowców w skwierczące skwarki. Siły Zbrojne Ukrainy chcą tego uniknąć. I tutaj z pomocą przyszedł im nikt inny, jak Pentagon.

Waszyngton właśnie dostarczył na Ukrainę nowe pojazdy Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT). Są to ośmiokołowe ciężkie wojskowe samochody ciężarowe produkowane przez firmę Oshkosh Corporation. Wystarczy na nie spojrzeć i już staje się jasne, że zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o prowadzeniu działań w najbardziej trudnym terenie.

Pole walki u naszego wschodniego sąsiada to idealne warunki dla takich maszyn. Podstawowym zadaniem wypełnianym przez pojazdy HEMTT jest zaopatrywanie pojazdów wojskowych i systemów uzbrojenia. W przypadku Sił Zbrojnych Ukrainy, Waszyngton dostarczył wersję M978 tych pojazdów , czyli cysterny. Ich atrybutem jest fakt, że gdyby pojazd został zaatakowany przez drona kamikadze, kierowca i załoga mogą ujść z życiem i bezpiecznie się ewakuować.

Jest to możliwe nawet, jeśli dron trafi w zbiornik z paliwem i dojdzie do eksplozji. Kabina pojazdu jest potężna i została dodatkowo opancerzona. Dzięki temu, ukraińscy żołnierze, pracujący w logistyce, mogą w bezpieczny sposób realizować swoje zadania, i to nawet blisko linii frontu. Już wiele razy takie pojazdy udowodniły, że w warunkach wojennych czują się jak ryby w wodzie.