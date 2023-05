W norweskich hangarach starzeją się zmodernizowane F-16, a Ukraina czeka

Jak donosi norweski portal TU, Norwegia posiada 12 myśliwców F-16 przeznaczonych do sprzedaży międzynarodowej. Jednakże samoloty od prawie roku stoją bezczynnie w hangarach. Czy jest szansa na to, że polecą do Ukrainy?

Zdjęcie Czy Ukraina otrzyma myśliwce F-16? (zdjęcie ilustracyjne) / 123RF/PICSEL