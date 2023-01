Wagnerowcy zbudowali na froncie dziwny pojazd. Pokazali zdjęcia

Prywatna armia najemników Jewgienija Prigożyna nie przestaje zadziwiać. Kilka dni temu, świat lotem błyskawicy obiegła wiadomość, że Wagnerowcy ponoszą klęskę w Donbasie, ponieważ Kreml nie zapewnia im profesjonalnego sprzętu. Elitarna grupa najemników poskarżyła się też na problemy z logistyką i kiepskim dowodzeniem.

W międzyczasie w internecie pojawiły się zdjęcia dziwnych wynalazków stworzonych przez najemników w okolicach Bachmuty. Mają one pomóc im w końcu zdobyć to miasto. Na jednym z materiałów filmowych pojawiły się opinie, że we własnym zakresie modernizują oni stary sprzęt i tworzą z różnych elementów broń, która sieje śmierć i zniszczenie w oddziałach ukraińskich.

