"Wal szary" to brzmi groźnie. Chiny chwalą się nowym dronem

Co potrafi Grey Whale G1?

To podobno rozwiązanie transportowe, ale tylko teoretycznie. Gray Whale G1 jest przystosowany do transportu ładunków na zróżnicowanym terenie, od wysp po wysoko położone regiony górskie, zapewniając użytkownikom "większą wydajność, opłacalność i zwiększone bezpieczeństwo rozwiązań w transporcie lotniczym".

Do jego najważniejszych zalet należą ładowność 21 kg, zasięg lotu do 60 km oraz zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak wbudowany spadochron. Dodatki te zapewniają stabilne i precyzyjne lądowania autonomiczne w sytuacjach awaryjnych, podnosząc standardy bezpieczeństwa operacyjnego.

Dodatkowo dron oferuje opcjonalne funkcjonalności wykraczające poza transport ładunku - można go wykorzystać nie tylko do dostarczania zaopatrzenia i sprzętu, ale także do zwalczania celów naziemnych za pomocą dodatkowego uzbrojenia, w postaci bomb małego kalibru lub systemów rakietowych.

Warto tu dodać, że Zhuhai Ziyan Unmanned Aerial Vehicle Co., Ltd., czyli firma stojąca za tą innowacją technologiczną, specjalizuje się w pionierskich pracach badawczo-rozwojowych skupiających się na najnowocześniejszych małych i średnich elektrycznych bezzałogowych helikopterach, więc nie mamy do czynienia z amatorami.