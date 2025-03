Pierwsze tankowanie w powietrzu polskiego F-35 odbyło się na północy stanu Arkansas, gdzie znajduje się baza Ebbing Air National Guard Base . To tam aktualnie znajdują się dwa pierwsze samoloty F-35 dla Polski wraz z pilotami, którzy przechodzą na nich szkolenie. Do operacji tankowania wydzielono samolot KC-135 Stratotanker ze 126. Air Refueling Wing Gwardii Narodowej z Bazy Scott w Illinois.

Przeprowadzenie pierwszego tankowania w powietrzu to ważny kamień milowy w procesie szkolenia pilotów F-35 . Polski pilot podkreślił, że było to dla niego ważne zadanie. Szczególnie że specjalnie na tę okazję wydzielono tankowiec z Illinois, stanu, w którym Polonia liczy prawie milion osób.

- Dla mnie bycie pierwszym polskim pilotem F-35, który wykonał tankowanie w powietrzu to zaszczyt . Dodatkowo fakt, że zrobiłem to z tankowcem z Illinois - stanu, w którym jest tak wielu Polaków, prawdopodobnie niektórzy z nich nawet pracują w 126. ARW, być może nawet wspierając ten tankowiec w tym dniu, był po prostu niesamowitym doświadczeniem i sprawił, że poczułem się dumny z tego, co zrobiłem - powiedział polski pilot po wykonaniu zadania.

- Dodatkowym wymaganiem jest wyrobienie umiejętności "wejścia" w umysł szkolonego pilota, żeby zobaczyć jego błędy, udzielić dobrych wskazówek lub decydować czy dać mu błędy popełnić, albo zatrzymać ten proces myślenia od razu. Ogromnym wyzwaniem będzie nasza poprawność "pilotażu" - wymagana jest niemal perfekcyjna przy dosyć małym doświadczeniu na tej platformie . Jednak naszych instruktorów to nie będzie obchodzić, bo za chwilę to na nas będą się wzorować nasi pierwsi studenci - zdradził w wywiadzie pilot, który możecie przeczytać poniżej.

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto w ramach umowy z 31 stycznia 2020 roku. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz" . Dostawy wszystkich samolotów mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Ich harmonogram rozkłada się następująco: 2024 - 2 samoloty, 2025 - 6, 2026 - 14, 2027 - 4, 2028 - 4, 2029 - 2.

F-35 Lightning II to samolot bojowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth. Dzięki temu ma znacznie mniejszą aktywną powierzchnię odbicia samolotu (Radar Cross Section - RCS) co utrudnia jego wychwycenie i zidentyfikowanie na radarze. Stąd F-35 jest często nazywany "niewidzialnym" samolotem , choć nie zawsze jest tak niewykrywalny. Podczas misji takie maskowanie najlepiej uzyskuje w odpowiednich warunkach m.in. latając w chmurach, które pozwalają ukryć sygnaturę cieplną.

Polska zakupiła F-35A, czyli standardowy model wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), które wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze oraz większą pamięć komputera i moc obliczeniową. To pozwala zaimplementować aż 80 kluczowych modyfikacji. Wśród nich jest ulepszenie o nowy radar z elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) AN/APG-85, który na ten moment ma wejść na wyposażenie tylko amerykańskich F-35. W Block 4 samolot uzyska możliwość przenoszenia najnowszej broni, także takiej, która dopiero jest projektowana oraz otrzyma zmodyfikowany system walki elektronicznej AN/ASQ-239.