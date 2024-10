"Widmo Pacyfiku" odnalezione. Po 78 latach wciąż zachwyca

Przejęty przez Japonię, odbity i zatopiony

Co ciekawe, USS Stewart, który został oddany do służby w 1920 roku, miał bardzo burzliwe życie. Został uszkodzony w walce z siłami japońskimi w 1942 roku i przejęty przez wroga, stając się patrolowcem nr 102 Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu zaangażowanych w poszukiwania Air Sea Heritage Foundation i Search Inc, niedługo później alianccy piloci zaczęli zgłaszać dziwny widok starego amerykańskiego niszczyciela operującego głęboko za liniami wroga.

Dopiero gdy USS Stewart został odnaleziony w Japonii pod koniec wojny, tajemnica statku widmo z Pacyfiku została ostatecznie rozwiązana. Następnie okręt został odholowany do San Francisco, gdzie wykorzystano go jako cel podczas ćwiczeń marynarki wojennej, a następnie zatopiono po ponad dwóch godzinach ostrzału.

W kolejnych dekadach historia okrętu wzbudziła zainteresowanie historyków, archeologów i entuzjastów marynarki wojennej, a odkrycie jego wraku stało się jednym z najważniejszych narodowych priorytetów eksploracyjnych.

Niezależnie od tego, czy został utracony w bitwie, czy zatopiony jako cel, okręt wojenny na zawsze pozostaje suwerenną własnością. Ważne jest, aby znać lokalizację i stan takich wraków, aby mogły być chronione przed nieautoryzowanym zakłóceniem, zgodnie z amerykańską ustawą o zatopionych statkach wojskowych komentuje emerytowany admirał US Navy, Samuel J. Cox.