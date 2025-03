Wielka Brytania planuje wybudować łącznie cztery okręty typu Dreadnought . Obok prototypowej jednostki będą to kolejno HMS Valiant (cięcie blach rozpoczęte w 2019), HMS Warspite (2023) i HMS King George VI. Te okręty mają zastąpić jednostki typu Vanguard z lat 80. i 90. Pierwszy z nich wejdzie do służby na początku następnego dziesięciolecia.

HMS Dreadnought ma zakładaną wyporność ponad 17 000 ton i długości ok. 153 metrów . Załoga będzie liczyć około 130 osób. Wykorzystując napęd reaktora jądrowego Rolls-Royce PWR3 czas jego służby ma wynosić ponad 30 lat. Będzie to także okręt z zamontowanym innowacyjnym oświetleniem, symulującym dzień i noc na pokładzie. Nie jest to tylko droga zabawka, a realny sposób na utrzymanie prawidłowego zegara biologicznego marynarzy, którzy mogą spędzać tygodnie pod wodą.

Okręty podwodne typu Dreadnought będą posiadały dwanaście wertykalnych wyrzutni pocisków, w których umieszczone zostaną UGM-133 Trident II D-5 z ładunkiem nuklearnym. Pozwoli to zachować nuklearne zdolności Wielkiej Brytanii, której arsenał atomowy liczy ok. 225 pocisków UGM-133 Trident II D-5. Mimo że są to pociski amerykańskiej produkcji, rząd Wielkiej Brytanii zapewnia, że są specjalnie zmodyfikowane, aby zapewnić nuklearną niezależność operacyjną. Z czterech elementów głowicy brytyjskich pocisków: generator neutronów, system transferu gazu, systemy uzbrajania i odpalania, bomby termonuklearne - to ten ostatni jest wytwarzany w brytyjskim ośrodku badań nad bronią AEW w Aldermaston.