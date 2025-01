Co więcej, to innowacyjne rozwiązanie ma mieć potencjał masowej produkcji, bo warunki projektu zakładają, że w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia produkcji seryjnej tempo powinno osiągnąć od dwóch do trzech bezzałogowych łodzi szturmowych miesięcznie. Jeśli zaś chodzi o konkretną specyfikację, oczekuje się, że system będzie osiągać prędkość przelotową do 75 km/h, maksymalny zasięg blisko 1300 km oraz minimalny czas patrolu wynoszący 72 godziny, a do tego będzie "wystarczająco kompaktowy", by można było go łatwo transportować bezpośrednio na terytorium Ukrainy.