Wielka Brytania, Włochy i Japonia stworzą najnowocześniejszy myśliwiec świata

Światowy sojusz w budowie nowoczesnego myśliwca

Nowa współpraca ma polegać na zaangażowaniu trzech państw w pełnym zakresie rozwoju myśliwca. Mowa tu jednakowo o rozwoju technologii, budowy komponentów czy dzielenia funduszy na opracowanie maszyny. Może to być jedna z najważniejszych kooperacji w rozwoju technologii wojskowej XXI wieku. Szczególnie że ze słów samego premiera Wielkiej Brytanii, który wypowiedział się na temat kooperacji, można wywnioskować, że nowy myśliwiec ma zapewnić bezpieczeństwo przed zagrożeniem m.in. ze strony Rosji i Chin.

Międzynarodowe partnerstwo, które ogłosiliśmy z Włochami i Japonią, ma na celu zapewnienie, że bezpieczeństwo regionów euroatlantyckiego i indo-pacyficznego jest niepodzielne. Zaprojektowane przez nas samoloty bojowe nowej generacji będą chronić nas i naszych sojuszników na całym świecie, wykorzystując siłę naszego bijącego na głowę świat przemysłu obronnego — tworząc miejsca pracy i ratując życie Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, cytowany przez biuro prasowe Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Włochy i Japonia już wcześniej były zaangażowane w projekt GCAP. Japończycy na przykład pomagali we wstępnym opracowaniu silników, wykorzystując doświadczenie z prac nad własną konstrukcją myśliwca szóstej generacji, F-X. Wzmocnienie współpracy tylko przyszpieszy rozwój projektu

Reklama

Co ciekawe wszystkie trzy kraje mają opracować swój myśliwiec szóstej generacji bez pomocy USA. Program GCAP to niezwykłe wyzwanie w zakresie rozwoju militarnego i gospodarczego, na niespotykaną do tej pory skalę. Do samego 2025 roku, kiedy ma się dopiero rozpocząć faza rozwojowa projektu, rząd Wielkiej Brytanii planuje wydać na niego aż 2 miliardy funtów. Można liczyć, że podobne kwoty wyłożą Włochy i Japonia.

Tempest, czyli myśliwiec szóstej generacji światowej koalicji

Samolot opracowywany w ramach GCAP to BAE Systems Tempest, nad którym prace rozpoczęto w Wielkiej Brytanii już w 2015 roku. Odpowiada za niego konsorcjum Team Tempest złożone podstawowo m.in. z brytyjskiego Ministerstwa Obrony, firmy BAE Systems czy Rolce Royce’a.

Zdjęcie Makieta myśliwca BAE Systems Tempest na targach militarnych DSEI w 2019 roku / Swadim / Wikipedia

Na razie nieznane są dokładne specyfikacje Tempesta. Wiadomo, że jako myśliwiec szóstej generacji ma wykorzystywać technologie, które nawet jeszcze nie zostały do końca opracowane jak m.in. lot bezzałogowy. Szczątkowe dane na temat charakterystyki samolotu mogą się pojawić dopiero w momencie, kiedy lotu dokona wczesny prototypu maszyny. Wiadomo, że taki wzniesie się w powietrze w ciągu 5 lat i będzie służył jako platforma do testowania rozwiązań, jakie ostatecznie wejdą do finalnej wersji myśliwca.



Podstawowo Tempest ma zastąpić myśliwce Typhoon, które służą w siłach powietrznych Wielkiej Brytanii od 20 lat. Ze względu jednak na partnerstwo zastąpią także podstawowe myśliwce Włoch i Japonii. Jak jednak zapewniają brytyjskie władze, myśliwiec jest projektowany tak, aby był w pełni zintegrowany z systemami NATO. Tempest będzie więc mógł wejść do służby każdego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Zdjęcie Myśliwce Eurofighter Typhoon to jedne z najpopularniejszych samolotów wśród państw NATO. Po premierze nowszego Tempesta mogłyby one zostać bardzo szybko wymienione, podnosząc siłę bojową Sojuszu / 123RF/PICSEL

Wyścig zbrojeń w produkcji myśliwców szóstej generacji

Wielka Brytania, Włochy i Japonia dzięki współpracy mogą wysunąć się na prowadzenie w wyścigu o stworzenie pierwszego myśliwca szóstej generacji. Konkurencja zaś jest spora. Największą siłę mają Stany Zjednoczone, które pracują nad swoją maszyną w ramach programu NGAD (Next Generation Air Dominance). Ma ona zastąpić samoloty F-22 i F-35. Jednak dla GCAP największą konkurencją może być myśliwiec opracowywany przez Francję, Niemcy i Hiszpanię w ramach projektu FCAS (Future Combat Air System), który celuje w opracowanie myśliwca, który także mógłby być następcą sił powietrznych NATO w Europie.

Zdjęcie Myśliwce projektu NGAD (po lewej) i FCAS (po prawej) mogą stanowić główną konkurencję dla Tempesta w przyszłości / RaMa / Wikipedia

Prócz tego myśliwce szóstej generacji opracowują Rosja i Chiny. W przypadku Rosjan mowa tu o pracach nad projektem określanym jako MiG-41, który ma po raz pierwszy wzbić się w powietrze w 2025 roku. Chiny zaś w tym roku na targach lotniczych w Zhuhai zaprezentowały makietę projektu myśliwca szóstej generacji, który jeszcze nie otrzymał nazwy.