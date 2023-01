Wielka Brytania zbroi się w nowe drony. Przylecą z Izraela

Pokazują to liczne nagrania gdzie widać efektywność nawet najprostszych, cywilnych czy improwizowanych systemów niewielkich bezzałogowców do praktycznie każdego zadania. Tanim kosztem mogą zapewnić rekonesans, służyć do ataku na pozycje wroga, czy do wojny elektronicznej. Ukraina teraz pokazuje, na czym opierać się będzie wojna w przyszłości. Wielka Brytania zaś odrabia przy tym lekcję nowymi zakupami.

