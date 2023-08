Wielka strata Rosjan. Mają tylko kilka takich systemów

Siły Zbrojne Ukrainy mogą mówić o kolejnym wielkim sukcesie. Tym razem udało się wyeliminować z frontu bardzo rzadki radar 9S36M wart 40 milionów dolarów, który uzupełnia system Buk-M3. Rosjanie w Ukrainie mają do swojej dyspozycji zaledwie kilka takich systemów.

Co dla nich najgorsze, jeden taki radar jest używany do obsługi nawet 6 wyrzutni Buk-M3, co oznacza, że Rosjanie nie będą mogli prowadzić masowego i precyzyjnego ostrzału ze swoich systemów rakietowych. System jest nowością w arsenale, ponieważ został wdrożony zaledwie w 2015 roku.

