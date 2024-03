Rozstrzał stanowiska w sprawie F-16

Informacje przekazane przez rzecznika Pentagonu nie powinny dziwić. Amerykanie od początku wojny nakładają na swój arsenał, który trafia na Ukrainę ograniczenie w sprawie użycia jej do ataku na uznane międzynarodowo tereny Rosji. To element przeciwdziałania eskalacji i wcześniej dotknął m.in. pocisków balistycznych ATACMS.

Co ciekawe słowa generała Rydera różnią się od opinii sekretarza generalnego NATO, Jensa Stolenberga. Ten w wywiadzie z 20 lutego z Radiem Liberty stwierdził, że dylemat umożliwienia Ukraińcom atakowania celów militarnych w Rosji z pomocą F-16 może leżeć w gestii państw, które dostarczają samoloty. Przy tym dał do zrozumienia, że Ukraina ma do tego prawo.

Różni sojusznicy mają w tej kwestii nieco odmienną politykę. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to zbrojna agresja Rosji przeciwko Ukrainie, stanowiąca rażące naruszenie prawa międzynarodowego. A zgodnie z prawem międzynarodowym Ukraina ma prawo do samoobrony. Obejmuje to także uderzanie cele wojskowe - rosyjskie cele wojskowe poza Ukrainą. Takie jest prawo międzynarodowe - podsumował Stoltenberg w rozmowie dla Radio Liberty z 20 lutego

Niemniej ostateczna decyzja może zależeć od USA. Należy przypomnieć, że to właśnie decyzja Waszyngtonu była potrzebna, aby wspomniane kraje koalicji powietrznej mogły dokonać transferu swoich F-16 na Ukrainę. Po słowach generała Rydera można wnioskować, że te zgody zostały opatrzone wymogiem, aby poszczególne kraje same zakazały Ukrainie używać myśliwców do ataku na terytorium Rosji.

Czym jest myśliwiec F-16?

F-16 waży 17 ton, może rozpędzić się do 2100 km/h, operować na wysokości ok. 15 kilometrów i oferuje zasięg 4200 kilometrów z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Myśliwce mogą korzystać z rewelacyjnego uzbrojenia w postaci m.in. pocisków rakietowych AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM oraz bomb JDAM, CBU-87 i GBU-10.