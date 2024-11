Szeroki zakres operacyjny i wysoka prędkość

Brak widocznych komór uzbrojenia czy zewnętrznych czujników dodatkowo zwiększa właściwości stealth drona. Gładkie panele kadłuba ukrywają wszelkie otwory strukturalne, co nie tylko zmniejsza odbicia radarowe, ale również zachowuje aerodynamiczne właściwości pojazdu. Silnik CH-7 został umieszczony wewnątrz kadłuba, co minimalizuje emisję ciepła, a tym samym zmniejsza sygnaturę w zakresie podczerwieni. Układ wydechowy jest prawdopodobnie ukryty, co dodatkowo utrudnia wykrycie przez zaawansowane systemy czujników wroga. Dzięki temu dron jest w stanie operować bezpieczniej nawet w obszarach o wysokiej koncentracji środków obrony przeciwlotniczej.

Dzięki zasięgowi operacyjnemu wynoszącemu około 3 tys. kilometrów, CH-7 ma być zdolny do prowadzenia misji na dużych odległościach, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Chińskie źródła podają, że osiąga prędkości do 1000 km/h, co plasuje go wśród strategicznych UCAV o wysokiej prędkości, zdolnych do szybkiego manewrowania. A jeśli dołożymy do tego zdolność przenoszenia różnorodnych rodzajów uzbrojenia i ładowność sięgającą do 3000 kilogramów (dron może być wyposażony tradycyjne rakiety, pociski kierowane i inteligentne bomby zaprojektowane do precyzyjnych ataków na cele naziemne i morskie), rysuje się nam obraz bardzo niebezpiecznej jednostki. Zwłaszcza że istnieją również doniesienia sugerujące, że przyszłe wersje CH-7 mogą być dostosowane do przenoszenia ładunków nuklearnych.