Włochy wysłały do Ukrainy potężną broń. Już działa na froncie

Ukraina będzie miała kilkanaście armatochubic PzH 2000

Armatohaubica PzH 2000 to bardzo ciężka konstrukcja gąsienicowa o masie 57 ton. Jednak dzięki silnikowi o mocy 1000 KM cechuje się wyśmienitą zwrotnością. Na drogach może rozpędzić się do 60 km/h i oferuje zasięg na poziomie 420 km. Do obsługi tego systemu wystarczy tylko trzech żołnierzy, a standardowo załogę stanowi pięciu. Pojazd uzbrojony jest w haubicoarmatę L52 kalibru 155 mm oraz karabin maszynowy MG3.

Siły Zbrojne Ukrainy poprosiły Włochy jeszcze o systemy Aspide 2000. Mają one dotrzeć na front już w lutym Są to wyrzutnie ziemia-powietrze przeznaczone do zwalczania rakiet i samolotów. Pociski o masie głowicy 35 kilogramów mogą poruszać się z prędkością Mach 4 na dystansie 20 kilometrów (SAM - 40 kilometrów).