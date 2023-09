Dalsze działania wojenne zmuszają Putina do szukania nowych dostawców broni. Wydaje się, że Chiny nie chcą już w tym brać udziału, zwłaszcza że borykają się z coraz gorszą sytuacją gospodarczą.

Wieloletnia tradycja przywódców Korei Północnej

Zgodnie z długoletnią tradycją przywódców Korei Północnej, Kim Dzong Un wybrał się w podróż do Rosji powolną lokomotywą. W wagonach spędzi ponad 20 godzin, bo za sprawą ciężkiego opancerzenia pociąg porusza się z prędkością około 60 km/h. Jednak czas spędzony w podroży przywódcy Korei Północnej umilają luksusy, w które rzekomo został wyposażony pociąg.

Pociąg nazwany został Taeyangho, co po koreańsku oznacza słońce, co ma być symbolicznym nawiązaniem do „Wiecznego Prezydenta”, założyciela tzw. dynastii Kimów, Kim Il Sunga. Lokomotywa rozpędza się do zawrotnej prędkości 60 km/h, co w połączeniu z archaiczną siecią kolejową Północy, bardzo wydłuża podróż.