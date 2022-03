Wojsko Polskie rozpoczęło gorączkowe poszukiwania broni przeciwpancernej. Konflikt na Ukrainie pokazał, że Rosja przede wszystkim stawia na czołgi i wozy opancerzone, a później na ataki rakietowe. Jeśli na Ukrainie się nie skończy, to taki sprzęt będzie na wagę złota. Trzeba zatem już teraz go gromadzić, zanim będzie za późno.

I tu pojawiają się problemy. Wojna u naszego wschodniego sąsiada zmotywowała kraje Zachodu do wysłania na Ukrainę broni przeciwpancernej takiej jak: Javelin, NLAV i Stinger. Niestety, to sprawiło, że w obrocie i sprzedaży jest go teraz mniej. Chociaż w naszym kraju mamy Javeliny, a Mesco produkuje Spike na licencji, to jednak jest ich mało, a jeszcze mniej jest samych pocisków.

Polski rząd dopiero teraz uświadomił sobie, że w razie ataku Rosji również na kraje bałtyckie lub Polskę, nie będziemy mieli czym się skutecznie bronić. To jest gigantyczny problem, który trwa od 2014 roku i nie widać jego końca. Wówczas rozpoczęto negocjacje z koncernami taką broń produkującymi, ale na rozmowach się skończyło.

Obecnie Wojsko Polskie ma na stanie kilka tysięcy wyrzutni i samych pocisków, ale głównie będziemy polegali na przestarzałych granatnikach RPG-7. Jednak na skalę tak dużego kraju i konfliktu, jest to stanowczo za mało. Nie będzie też czym się dzielić z sojusznikami w razie rosyjskiego najazdu.

Na serwisach społecznościowych nie brakuje materiałów filmowych, na których możemy zobaczyć w akcji wyrzutnie Javelin, NLAV czy Stinger. Dzięki nim, ukraińskiej armii udało się szybko zniszczyć setki czołgów i transporterów. Najnowsze dane satelitarne wywiadu NATO pokazują, że Rosja gromadzi przy granicy z Polską, po stronie Białoruskiej, coraz więcej pojazdów i sprzętu. Wśród nich dominują właśnie czołgi i wozy opancerzone.