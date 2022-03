Grupa europejskich polityków wystosowała list otwarty do Komitetu Noblowskiego, zwracając się z prośbą o przedłużenie czasu zgłaszania nominacji, który upłynął 31 stycznia. Ze względu na nietypowe i trudne do przewidzenia okoliczności wnioskują o jego wydłużenie do 31 marca i umieszczenie na liście nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla Wołodymyra Zełenskiego i narodu Ukrainy.



Świat jest zszokowany przez obrazy wojny napływające z Ukrainy. Miliony rodzin żyją w strachu, ich domy i dorobek są zagrożone bombardowaniem inwazyjnej armii. Jesteśmy świadkami odwagi ukraińskiego narodu stawiającego opór wojnie sprowadzonej na nich przez Federację Rosyjską czytamy w liście.

Autorzy podkreślają, że zdają sobie sprawę, że wymaga to złamania ustalonej procedury - termin składania nominacji upływa zawsze z końcem stycznia, bo później przez wiele miesięcy poddaje się je analizie i wybiera ok. 200 kandydatów, z których po ocenie ekspertów zostaje 15 - ale ich zdaniem okoliczności są wyjątkowe i to nasz demokratyczny obowiązek, by wspierać innych ludzi walczących o demokrację, a Ukraińcy jak nigdy wcześniej tego potrzebują.



Pod listem podpisało się ponad 30 polityków, głównie z Holandii, ale także Niemiec, Szwecji, Estonii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii i Słowacji - zainteresowani jego podpisaniem mogą jednak dołączyć do 30 marca, więc ostatecznie lista popierających wniosek może być zdecydowanie dłuższa.



Odważni ukraińscy mężczyźni i kobiety walczą, by zachować demokrację i stanowić o własnym rządzie. Od demokratycznie wybranego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do człowieka ze łzami w oczach żegnającego się z rodziną, by walczyć o swój kraj, ludzie w całej Ukrainie powstają, by walczyć z siłami autorytaryzmu. Nasze słowa współczucia i poparcia z trudem oddają sprawiedliwość poświęceniu, jakie ponoszą na rzecz praw człowieka i pokoju dodają wnioskodawcy.

Eksperci podkreślają, że prośba o złamanie regulaminu procedury nominacji jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Nagrody Nobla, ale z drugiej strony takim samym wydarzeniem - niewidzianym od czasu II wojny światowej - jest inwazja rosyjska na Ukrainę. Niewykluczone więc, że Komitet Noblowski zdecyduje się przedłużyć termin zgłaszania wniosków i uwzględni kandydaturę prezydenta Zełenskiego i narodu Ukrainy, ale na ten moment nie zdecydował się jeszcze na oficjalną odpowiedź.



Przypominamy, że pośród tegorocznych nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla znaleźli się m.in. białoruska działaczka Swiatłana Cichanouska, znany brytyjski dziennikarz przyrodniczy David Attenborough oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).