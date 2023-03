Według raportu Defence Committee Wielka Brytania może niedługo mieć trudności z wspieraniem Ukrainy w wojnie. Powodem jest słabo rozwinięty krajowy przemysł zbrojeniowy.

Jak podają autorzy raportu, zbrojeniówka Wielkiej Brytanii nie nadąża za produkcją broni i już potrzebuje aż 10 lat na uzupełnienie swoich zapasów wysłanych Ukrainie. Wraz z intensyfikacją pomocy, sytuacja ma się tylko pogorszyć.

Te informacje mogą być alarmujące dla Kijowa. Wielka Brytania to obecnie drugi jej największy dostawca pomocy militarnej. Bez brytyjskiego wsparcia może dojść do utraty przewagi na kluczowych fragmentach frontu.

Reklama