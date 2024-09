Wygląda jak pojazd kosmitów. Chiny mają tajemniczego drona

Chiny mają tajemniczego drona o nazwie CH-7

Teraz okazuje się, że maszyna już przeszła pomyślnie wszystkie testy i do końca bieżącego roku ma zostać wdrożona do sił powietrznych. Mówimy tutaj o potężnym dronie, który może dać się we znaki krajom, z którymi Chiny mają na pieńku, a mianowicie Indiami, Japonią, Filipinami, Wietnamem i oczywiście, Tajwanem.

CH-7 reprezentuje klasę bsl HALE. Co oznacza, że powstał z myślą o realizacji misji rozpoznawczych czy związanych z walkami elektronicznymi. Maszyna ma 10 metrów długości, 22 metry rozpiętości skrzydeł i maksymalną masę startową 13 ton, w tym użyteczną 2 tony. Dzięki pojedynczemu silnikowi odrzutowemu, CH-7 jest zdolny do osiągnięcia prędkości poddźwiękowej ok. 920 km/h.